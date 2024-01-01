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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

透過內建分析將您的客戶變成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可讓您將進階 BI 和分析嵌入到您的應用程式中。它是一個完整的商業智慧解決方案，允許任何人創建美觀、先進的儀表板。它配備了完整的數據整合平台，可以應對最嚴峻的數據準備挑戰。從原始資料來源到完全互動式儀表板，Bold BI 在創紀錄的時間內彌合了資料和可操作見解之間的差距。該平台提供與 130 多種最常見資料來源的集成，包括 Azure SQL 資料倉儲、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及透過 REST API 對任何資料來源的通用存取。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaScript SDK 輕鬆嵌入分析。 • 從入門到成品的端到端支援。 • 現代資料架構－沒有專有的多維資料集。 • 針對所有主要框架進行調整的強大SDK。 • 隨處部署。 • OAuth2 和OpenID 的單一登入體驗。 • 可擴展、無意外的許可。 • 拖放式設計功能。 • 在儀表板上進行即時協作。 • 與Office 365 和Active Directory 整合。 Syncfusion 很自豪能夠為從個人開發者到財富 500 強公司的各種客戶提供服務。二十多年來，該公司打造了市場上最令人印象深刻的 UI 控制系列之一。將其資料視覺化專業知識引入簡化但全面的 Bold BI 解決方案是滿足開發人員社群需求的下一步。為了確保每個客戶的成功，Syncfusion 的支援團隊隨時準備在每個階段提供協助。從入職到可能出現的任何實施挑戰，該公司致力於提供的不僅是工具，還有專業知識。注意：較早的評論可能會引用歷史產品名稱

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