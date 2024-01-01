業務報告不必給 IT 團隊或預算帶來負擔。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改變了組織呈現資料的方式以及利害關係人在過程中的體驗。借助 Bold Reports 的本地解決方案、嵌入式報告工具和報告檢視器 SDK，團隊可以實施具有高級功能和無限用戶的真正現代化的報告管理系統。使用報告設計器製作和編輯報告，該設計器利用 Syncfusion 的 UI 專業知識提供數十個報告項目、互動功能、吸引人的樣式和可自訂的格式選項。然後，使用報表伺服器發布和匯出報表、管理其存取權限並將其交付給 Web 上的使用者。當報告隨處可用時，相關利害關係人可以協作做出更好的業務決策。 Syncfusion 很自豪能夠為從個人開發者到財富 500 強公司的各種客戶提供服務。二十多年來，該公司打造了市場上最令人印象深刻的 UI 控制系列之一。在這項工作的過程中，它發現需要簡化企業創建、儲存和共享重要業務報告的方式，然後著手創建基於 Web 的報告管理解決方案。結果就是 Bold Reports，它可以處理細節，以便報告創建者可以專注於大局。為了確保每個客戶的成功，Syncfusion 的支援團隊隨時準備在每個階段提供協助。從入職到可能出現的任何實施挑戰，該公司致力於提供的不僅是工具，還有專業知識。注意：較早的評論可能會引用歷史產品名稱

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