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Expensya 是一種改變支出管理的解決方案。 Expensya 使用者可以管理和處理任何類型的費用：線上購買、一般費用、費用報告、遠距工作、每日津貼、里程費用等。憑藉其全面的功能和專業知識，Expensya 目前為 5000 多家公司提供支持，並為其用戶提供全面的解決方案，以實現所有業務支出的完美端到端管理。 Expensya 也與您的銀行卡、HR 系統、ERP、會計系統和差旅經理整合。 Expensya 自動化流程的每一步，節省時間並提高團隊的生產力我們的願景是提供最完整、直觀和可擴展的解決方案。
目錄:
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