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舉辦引人入勝的活動——無論是面對面的、混合的還是虛擬的。 BoothCentral 是您的一體化活動管理和託管平台，具有易於使用且功能強大的工具，旨在幫助您的活動取得成功！我們的虛擬活動解決方案經濟高效、易於設定且可自訂。具有以下功能： - 您的客製化活動品牌正面和中心 - 展示所有參展商的獨立品牌展位 - 適合所有年齡和技術水平的用戶友好介面 這一切都配有出色的客戶服務和支援。不要相信我們的話。只需詢問我們的客戶即可！您想要的活動以及所需的支援和靈活性。

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