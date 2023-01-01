ArvanCloud

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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
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ArvanCloud提供CDN、雲端DNS、雲端安全、雲端資料中心、雲端儲存、VoD、直播和影片廣告等整合式雲端服務。
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