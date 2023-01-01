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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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IPTV Smarters 應用程式是一款出色的視訊串流播放器，可讓您的 IPTV 客戶或最終用戶串流直播電視、VOD、連續劇和電視重播等內容。

網站： iptvsmarters.com

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