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DIRECTV 應用程式專為 DIRECTV 和 DIRECTV STREAM 客戶設計，是您喜愛的所有娛樂節目的全新方式。直播或點播，在家或在旅途中，大螢幕或小螢幕 - 無論您喜歡如何觀看，我們都會將您的電視整合在一起。

網站： directv.com

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