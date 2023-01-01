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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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TwitCasting 是一個 App 和 PC 上的直播社群。加入我們，分享您喜愛的內容、您正在玩的遊戲以及您的時刻。或觀察其他人在實例中做什麼。您還可以串流手機的整個螢幕，以便觀眾可以看到您正在播放的內容。

網站： twitcasting.tv

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