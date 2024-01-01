Muvi 是一家領先的串流媒體解決方案公司，擁有十多年的專業知識，提供各種基於 SaaS 的產品，專為點播和直播需求量身定制。 憑藉 Muvi One、Muvi Live、Muvi Flex 和 Muvi Playout 等產品，以及 Muvi Player SDK 和 Alie，它為內容流、儲存、分發和貨幣化提供端到端解決方案。 Muvi 的使命是為各種規模的企業提供靈活、安全且可自訂的串流媒體平台，徹底改變全球內容交付。憑藉對創新堅定不移的承諾，Muvi 旨在樹立行業基準，並成為企業進入數位串流媒體領域的首選。

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