WebCatalog
Medianova

Medianova

panel.medianova.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Medianova」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Medianova提供全球CDN解決方案和雲端平台，在串流媒體、編碼、快取、微型快取、混合CDN和網站加速方面擁有豐富的經驗。 Medianova 的業務遍及 20 個國家，擁有 100% SSD 驅動的選播網絡，是歐洲和中東基於 Cedexis 的最快的 https 安全 CDN 之一。

網站： medianova.com

免責聲明：WebCatalog 與 Medianova 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Fastly

Fastly

manage.fastly.com

Air Malta

Air Malta

airmalta.com

Air Arabia

Air Arabia

airarabia.com

Akamai

Akamai

control.akamai.com

CDNetworks

CDNetworks

dash.cdnetworks.com

Tufin

Tufin

portal.tufin.com

G-Core Labs

G-Core Labs

gcorelabs.com

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

Bitmovin Player

Bitmovin Player

bitmovin.com

ArvanCloud

ArvanCloud

accounts.arvancloud.com

Wizz Air

Wizz Air

wizzair.com

France 24

France 24

france24.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策