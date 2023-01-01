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CDNetworks 成立於 2000 年，是一家提供全方位服務的內容交付網路 (CDN)，為網路內容和應用程式的交付提供技術、網路基礎設施和客戶服務。該公司將自己定位為跨國內容交付服務供應商，特別重視新興網路市場，包括南美洲、印度和中國。該公司的內容交付網路由遍布五大洲的 1,500 個接入點 (PoP) 組成。服務包括 CDN、視訊加速、DDoS 防護、雲端儲存、雲端存取安全代理 (CASB)、Web 應用程式防火牆 (WAF) 以及具有雲端負載平衡功能的託管 DNS。主要差異化因素包括大量的全球 PoP、在中國和俄羅斯的良好網路影響力以及福布斯、三星和現代等知名客戶。 CDNetworks 在美國、韓國、中國、日本、英國和新加坡設有辦事處。 CDNetworks 在 2018 年將其標誌顏色從藍綠色變更為彩色，並添加了口號「加速、安全、控制」。 總部已於2018年底從香港遷至新加坡。

網站： cdnetworks.com

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