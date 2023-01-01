Cloudflare, Inc. 是一家美國網路基礎設施和網站安全公司，提供內容交付網路服務、DDoS 緩解、網際網路安全和分散式網域名稱伺服器服務。 Cloudflare 的服務位於網站訪客和 Cloudflare 用戶的託管提供者之間，充當網站的反向代理。 Cloudflare 的總部位於舊金山。 Cloudflare 因不願監控透過其網路分發的內容而面臨多項爭議——它基於言論自由原則捍衛了這一立場。 Cloudflare表示將“繼續遵守法律”並“為所有客戶服務”，並進一步解釋“我們正確的角色不是互聯網審查者”。這些爭議涉及 Cloudflare 的內容中立政策以及隨後眾多爭議網站使用其服務的情況，其中包括 The Daily Stormer 和 8chan（一個與美國多起大規模槍擊事件和新西蘭基督城清真寺槍擊事件有關的圖片板）。在公眾壓力下，Cloudflare 於 2017 年終止了對 The Daily Stormer 的服務，並在 2019 年埃爾帕索槍擊事件後終止了對 8chan 的服務。

網站： cloudflare.com

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