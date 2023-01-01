在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog 上「PagerDuty」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

PagerDuty 是一家美國雲端運算公司，專門為 IT 部門提供 SaaS 事件回應平台。截至 2018 年，該公司已籌集超過 1.7 億美元的風險投資。它被《福布斯》評為“雲 100 強”，並入選《今日美國》2018 年多元化中小型企業排行榜。PagerDuty 總部位於舊金山，在多倫多、亞特蘭大、英國、和澳大利亞。其平台旨在透過機器學習和自動化向客戶發出中斷和中斷警報。該軟體作為獨立服務運行，也可以整合到現有 IT 系統中。著名客戶包括 GE、Vodafone、Box.com、Clover Network 和 American Eagle Outfitters。

網站： pagerduty.com

免責聲明：WebCatalog 與 PagerDuty 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。