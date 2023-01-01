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PagerDuty 是一家美國雲端運算公司，專門為 IT 部門提供 SaaS 事件回應平台。截至 2018 年，該公司已籌集超過 1.7 億美元的風險投資。它被《福布斯》評為“雲 100 強”，並入選《今日美國》2018 年多元化中小型企業排行榜。PagerDuty 總部位於舊金山，在多倫多、亞特蘭大、英國、和澳大利亞。其平台旨在透過機器學習和自動化向客戶發出中斷和中斷警報。該軟體作為獨立服務運行，也可以整合到現有 IT 系統中。著名客戶包括 GE、Vodafone、Box.com、Clover Network 和 American Eagle Outfitters。

網站： pagerduty.com

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