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Urban Rivals

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卷起袖子，放下手中的牌！ Urban Rival 是一款真正原创、免费、集换式纸牌游戏。这是一款技巧和策略游戏，让您可以创建自己的帮派并在快速而激烈的战斗中挑战其他玩家。 游戏简单但激烈，只需几分钟，你就可以通过充分利用 Pillz、Fury 和虚张声势的技能来控制整个克林特城！ Urban Rivals 是一款大型多人在线虚拟集换式卡牌游戏。该游戏拥有 2,000 多个具有不同稀有度和能力的角色，可以通过与来自世界各地的玩家进行现场战斗来发现、收集和升级。

网站：urban-rivals.com

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