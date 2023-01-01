Urban Rivals
urban-rivals.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Urban Rivals”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
卷起袖子，放下手中的牌！ Urban Rival 是一款真正原创、免费、集换式纸牌游戏。这是一款技巧和策略游戏，让您可以创建自己的帮派并在快速而激烈的战斗中挑战其他玩家。 游戏简单但激烈，只需几分钟，你就可以通过充分利用 Pillz、Fury 和虚张声势的技能来控制整个克林特城！ Urban Rivals 是一款大型多人在线虚拟集换式卡牌游戏。该游戏拥有 2,000 多个具有不同稀有度和能力的角色，可以通过与来自世界各地的玩家进行现场战斗来发现、收集和升级。
免责声明：WebCatalog 与“Urban Rivals”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。