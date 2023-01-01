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Vectaria.io 是一款类似 Minecraft 的冒险游戏，但完全是多人游戏！从四个角色之一开始你的旅程：玛莎、奥利弗、迈克和罗斯。从那里，您可以直接进入游戏并开始玩！有三种主要的游戏模式可供选择：PvP（玩家对玩家）生存地图，你必须让其他玩家陷入困境并变得更强，另一种生存模式，但你可以打开和关闭 PvP，使其更加休闲但仍然有趣，最后还有一个创意模式，您可以尽情发挥想象力，建造任何您想要的东西！玩 Vectaria.io 时有很多选项可供选择，您会从哪里开始呢？

网站：poki.com

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