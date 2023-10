Top Chef Hero 2

《顶级大厨英雄 2》是一款由 From the Bench 制作的 2D 放置餐厅游戏。经营你自己的烹饪事业,制作来自世界各地的美味菜肴和甜点!聘请优秀的厨师并帮助他们制作馅饼、披萨、汉堡、素食菜肴和甜点。享受管理快乐员工的乐趣,成为镇上最好的餐厅!激活员工或涡轮增压 - 左键单击《顶级厨师英雄 2》由 From the Bench 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏!

网站: poki.com

