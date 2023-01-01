String Theory 2 Remastered
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《弦理论 2 重制版》是一款由 Lukas Donkers 制作的益智游戏。帮助伊娃在可怕的太空深处找到她失踪的同事。帮助她进入一个奇怪的维度，充满了等待解开的谜团、等待被发现的队友、等待讲述的故事。你足够聪明和勇敢来完成《弦论2重制版》吗？可以通过单击和拖动来操作弦。您可以通过将彩色形状放入相应的插槽中来解决难题。交互 - 鼠标左键重新启动 - RString Theory 2 Remastered 由 Lukas Donkers 创建。在 Poki: String Theory Remastered 上玩他们的另一款令人惊叹的益智游戏。
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