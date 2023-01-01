Escaping the Prison
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越狱是亨利·斯蒂克敏遗产系列的第二部分。你的目标是在不被抓到的情况下通过守卫。在整个时间游戏的每个阶段，您都可以选择多种工具：文件、手机、钻头、NrG Drink、传送器和火箭发射器。如果您做出所有正确的选择，您可能会活着！你已经想出所有可能的结局了吗？你可以逃离跛子之路、偷偷摸摸的道路或坏蛋之路！您现在可以在 Poki 上免费在线找到所有亨利火柴人游戏。使用鼠标左键与物体互动。利用每个级别的各种工具来越过守卫。 逃离监狱是由 Puffballs United 创建的。在 Poki 上玩他们的其他传奇 Henry Stickmin 游戏：破产、偷钻石、渗透飞艇和逃离建筑群
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