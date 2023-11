《Breaking the Bank》是流行的 Henry Stickmin 游戏系列的第一部分。帮助亨利·斯蒂克敏闯入位于沙漠中央的一家银行。选择一个有风险的决定,然后观看故事的其余部分的展开。你可以挖掘隧道、使用炸药、用激光钻孔、用破坏球拆除、使用传送器甚至伪装!确保多次玩“Breaking the Bank”以获得所有结局。您现在可以在 Poki 上找到所有免费在线玩的亨利火柴人游戏。使用鼠标左键与物体互动。Breaking the Bank 是由 Puffballs United 创建的。在 Poki 上玩他们的其他传奇 Henry Stickmin 游戏:逃出监狱、偷走钻石、潜入飞艇和逃离建筑群

网站:poki.com

免责声明:WebCatalog 与“Breaking the Bank”没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。