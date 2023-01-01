Infiltrating the Airship

《渗透飞艇》是热门亨利·斯蒂克敏游戏系列的第四部。在致命的天空任务中尽量不要失败！潜入飞艇让你敢于在生死攸关的情况下做出冒险的决定。您将首先选择耳机、炮弹、抓斗枪或粘手。每个场景都呈现一种新的死亡方式。你已经想出所有可能的结局了吗？您现在可以在 Poki 上免费在线找到所有亨利火柴人游戏。使用鼠标左键与物体互动。《渗透飞艇》是由 Puffballs United 创建的。在 Poki 上玩他们的其他传奇 Henry Stickmin 游戏：打破银行、逃离监狱、偷钻石和逃离复杂环境

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