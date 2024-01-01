Escape Underground

机器人正在寻找离开地下的出路的大气之旅。 这是一款发生在黑暗大气环境中的游戏。主角是一个机器人，被外星哨兵扔到了地球表面深处。从那一刻起，他开始寻找离开的方法。但这并不容易，因为他一路上必须面对许多挑战。 该机器人将通过处理开关、电梯、激光和其他枪支，从左向右移动、跳过障碍物、攀爬、推动某些物体并解决各种难题。与任何陷阱接触都会立即杀死他，并将他送回之前的检查站。外星哨兵会减慢他的速度，如果在路上被发现，甚至会杀死他。 旅程可能很短，但这是值得的。

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