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Coil是Nitrome制作的一款益智游戏。你的目标是引导一条电蛇走向关卡的出口。蛇一开始很小，每次你给它喂食散落在关卡各处的能量块时，它就会变得更大。这个游戏中有很多障碍，重力也是其中之一。这就是为什么你必须仔细计算蛇的动作，以免摔倒。请注意，当蛇接触到地图上的某些触发器时，其电流会激活它们。你能完成所有关卡并变得足够大，为整个星球提供动力吗？使用 WASD 或箭头键来滑行。吃能量块来生长，触摸拼图块来给它们提供能量。Coil 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行了模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Cave Chaos、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3、洞穴混沌2、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

网站： poki.com

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