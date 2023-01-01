WebCatalogWebCatalog
Burrito Bison Revenge

Burrito Bison Revenge

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Burrito Bison Revenge 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Burrito Bison Revenge 是一款平台游戏，您将扮演一头野牛，飞越城镇，从糖果之地取回被盗的钱包。全力将自己弹到空中，践踏眼前的一切！弹开柔软的软糖熊以延长距离，在正确的时间进行身体猛击以获得动力，并探索其他疯狂有趣的场景，如劫持汽车、驾驶船，甚至飞上天空以获得最终的冲击力。您在游戏中赚取的现金可以用于升级，让您的旅行更长久、更强大。你能解锁每一个升级并击败每一个独特的头目吗？当仪表到达绝对中心时按空格键，这样你就可以开始强大的发射。在正确的时刻按下 Slam 按钮来获得动力。 Slam - 鼠标左键单击或 SpaceBurrito Bison Revenge 由加拿大游戏开发团队 Juicy Beast 于 2012 年开发。后来，它被AwayFL移植到HTML5。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！Burrito Bison Revenge 目前只能在您的电脑上玩。您可以在 Poki 上免费玩 Burrito Bison Revenge。游戏中有 19 个升级，您可以购买，每个升级都有自己的进度表。有两种游戏模式：正常和生存。您必须完成一次游戏才能解锁生存模式。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Burrito Bison Revenge 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Galactic Empire

Galactic Empire

poki.com

Monkey Kick

Monkey Kick

poki.com

Spent Shells

Spent Shells

poki.com

Angry Zombie

Angry Zombie

poki.com

Zombie Derby: Pixel Survival

Zombie Derby: Pixel Survival

poki.com

Attack on Fatboy

Attack on Fatboy

poki.com

Spaceship Merge

Spaceship Merge

poki.com

Bubble Charms Xmas

Bubble Charms Xmas

poki.com

Sky Mad

Sky Mad

poki.com

Chopstick Cooking

Chopstick Cooking

poki.com

Cyberpunk Ninja Runner

Cyberpunk Ninja Runner

poki.com

Parkour Race

Parkour Race

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策