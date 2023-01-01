Burrito Bison Revenge
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Burrito Bison Revenge 是一款平台游戏，您将扮演一头野牛，飞越城镇，从糖果之地取回被盗的钱包。全力将自己弹到空中，践踏眼前的一切！弹开柔软的软糖熊以延长距离，在正确的时间进行身体猛击以获得动力，并探索其他疯狂有趣的场景，如劫持汽车、驾驶船，甚至飞上天空以获得最终的冲击力。您在游戏中赚取的现金可以用于升级，让您的旅行更长久、更强大。你能解锁每一个升级并击败每一个独特的头目吗？当仪表到达绝对中心时按空格键，这样你就可以开始强大的发射。在正确的时刻按下 Slam 按钮来获得动力。 Slam - 鼠标左键单击或 SpaceBurrito Bison Revenge 由加拿大游戏开发团队 Juicy Beast 于 2012 年开发。后来，它被AwayFL移植到HTML5。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！Burrito Bison Revenge 目前只能在您的电脑上玩。您可以在 Poki 上免费玩 Burrito Bison Revenge。游戏中有 19 个升级，您可以购买，每个升级都有自己的进度表。有两种游戏模式：正常和生存。您必须完成一次游戏才能解锁生存模式。
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