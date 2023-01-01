戳破假期的泡沫！在这款欢乐的街机游戏中，您将帮助圣诞老人的精灵清理白雪皑皑的天空。瞄准一组匹配的棋子，然后弹出该组即可得分。有黄色的铃儿响叮当、绿色的圣诞树和紫色的拐杖糖。您可以使用彩色炸弹来改变整个团队。在 Bubble Charms Xmas 中，每 500 点您就会升级。发射火球来摧毁路径上的每个气泡。为了消除石头阻挡者，你必须移除周围所有的碎片！

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