Block the Pig 是一款益智游戏，您必须通过放置方块来困住猪。游戏有不同的回合，随着你的进行，难度会越来越大。如果你让小猪逃跑了，游戏就会重置，你必须重新开始，所以要小心！你能完成多少轮？点击图块放置一个方块 猪方块是由 Sun Temple 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Block the Pig”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。