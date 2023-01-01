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Block the Pig

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Block the Pig 是一款益智游戏，您必须通过放置方块来困住猪。游戏有不同的回合，随着你的进行，难度会越来越大。如果你让小猪逃跑了，游戏就会重置，你必须重新开始，所以要小心！你能完成多少轮？点击图块放置一个方块 猪方块是由 Sun Temple 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站：poki.com

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