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Office.io 是一款办公室模拟游戏，您是老板。雇用员工并接受或拒绝他们的请求。当心！您的决定会让您的员工高兴或悲伤。如果动力太低，员工就会做出疯狂的事情！

网站：office-io.online

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