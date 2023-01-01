WebCatalogWebCatalog
Conveyor Deli

Conveyor Deli

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Conveyor Deli 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Conveyor Deli 是一款可爱的餐厅游戏，其中两兄弟拥有一家三明治吧。您的目标是通过为顾客提供三明治来让他们满意。小心：当它变得忙碌时，订购三明治的速度会加快，并且很难及时提供三明治。在正确的时间按下空格以提供三明治并使其最终出现在顾客的盘子上。创建了输送机熟食店由加梅塔帕斯。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Conveyor Deli 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Kate's Cooking Party

Kate's Cooking Party

poki.com

Finn's Fantastic Food Machine

Finn's Fantastic Food Machine

poki.com

Papa's Burgeria

Papa's Burgeria

poki.com

Restaurant and Cooking

Restaurant and Cooking

poki.com

Chopstick Cooking

Chopstick Cooking

poki.com

Papa's Pastaria

Papa's Pastaria

poki.com

Photo Puzzle: Swap Edition

Photo Puzzle: Swap Edition

poki.com

Wave Rider

Wave Rider

poki.com

Papa's Hotdoggeria

Papa's Hotdoggeria

poki.com

Sushi Chef

Sushi Chef

poki.com

Chair.io

Chair.io

poki.com

Pizzapunk

Pizzapunk

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策