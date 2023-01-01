Conveyor Deli
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Conveyor Deli 是一款可爱的餐厅游戏，其中两兄弟拥有一家三明治吧。您的目标是通过为顾客提供三明治来让他们满意。小心：当它变得忙碌时，订购三明治的速度会加快，并且很难及时提供三明治。在正确的时间按下空格以提供三明治并使其最终出现在顾客的盘子上。创建了输送机熟食店由加梅塔帕斯。
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