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Goodgame Empire

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Goodgame Empire 是一款来自欧洲的令人印象深刻且图形丰富的在线策略游戏，可让您在浏览器中建立自己的中世纪王国。如果您以前玩过模拟游戏（或上帝游戏），您会熟悉这个想法。

网站： empire.goodgamestudios.com

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