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Unit4 是一家软件公司，为服务组织中的人员设计和提供企业软件和 ERP 应用程序以及相关专业服务，特别关注专业服务、教育、公共服务和非营利部门。它在欧洲、北美、亚太地区和非洲的23个国家设有子公司和办事处。 该公司以其人员体验套件而闻名，包括 Unit4 ERP、Unit4 Financials、Unit4 FP&A 和 Unit4 Talent Management。 2015年，Unit4宣布与微软合作，在微软Azure云上构建自动驾驶业务应用程序。 Unit4 的软件可在云端或本地设置中使用，对本地的支持将于 2024 年 12 月结束。2020 年，该公司启动了全球渠道合作伙伴计划，以帮助合作伙伴实施 Unit4 软件。 Unit4 的下一代企业资源规划 (ERP) 解决方案为全球许多中型市场组织提供支持，汇集了财务、采购、项目管理、人力资源和 FP&A 的功能，以共享实时信息，并提供更深入的见解来帮助组织变得更加有效。
目录:
Business
企业资源计划系统

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