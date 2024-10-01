申请人追踪系统 - 最热门应用 - 马拉维

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申请人跟踪系统 (ATS) 是招聘人员、人力资源团队和招聘经理用来简化寻找、筛选和管理求职者的流程的软件工具。这些系统使企业能够创建和分发职位发布、分析简历中的相关信息、安排面试以及收集候选人详细信息（包括求职信和推荐信）。他们还自动执行诸如面试安排、通知候选人后续步骤以及发送警报等任务。 ATS 解决方案在跟踪招聘时间和招聘成本等招聘指标方面发挥着至关重要的作用，使公司能够优化其招聘流程并提高招聘软件的投资回报。 领先的申请人跟踪软件通常与更广泛的招聘功能集成，例如工作委员会和职业网站发布、候选人搜寻、简历解析、员工推荐评估、申请人筛选、招聘营销、面试安排、候选人关系管理、入职和招聘数据分析。一些 ATS 平台还可能包括候选人关系管理功能，可帮助招聘人员通过电子邮件营销、日程安排和持续沟通等功能主动识别和培养潜在候选人。
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BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符...
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
Teamtailor
teamtailor.com
无论您每年招聘一名员工还是数千名员工，Teamtailor 都是公司和候选人喜爱的一体化招聘软件。我们易于使用、以候选人为中心的软件为您提供更好地招聘所需的所有工具，包括自动触发器、分析、生成人工智能、匿名招聘、完全可定制的招聘工作流程、易于构建的职业网站等等更多的。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是获取网络上任何人的联系信息的最佳、最简单的方法。无论您是招聘人员、采购人员、销售经理还是营销经理，您都必须准备好 SignalHire。在 SignalHire 上收集来自网络各地的 3.5 亿多个个人资料，使用浏览器扩展程序来发现任何人的联系方式，仅获取 100% 最新的电子邮件地址、电话号码和社交网络链接
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 这款软件允许公司通过简化和自动化来数字化人力资源部门的日常流程。 Sesame HR 是经理、高管和人力资源经理的重要盟友，可以帮助他们节省流程时间并集中精力改善员工体验。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一个申请人跟踪系统。 Recruit CRM 在 60 多个国家/地区使用，具有强大的功能，如简历解析器、移动应用程序、API 集成、电子邮件客户端和数百个免费招聘板。
BrightMove
brightmove.com
最具创新性的申请人跟踪系统，考虑到招聘人员和候选人的经验而构建。 BrightMove 是招聘软件行业屡获殊荣的基于云的全球创新领导者。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生产或销售计算机“软件即服务”(Saas) 的企业。该软件充当申请人跟踪系统，用于处理职位申请。它包括用于雇主品牌的职业网站编辑系统、用于采购（人员）（也称为招聘）的插件、就业网站集成、电子邮件和日历同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公开推出后的 4 个月内吸引了全球 1000 多家中小企业 (SME) 和招聘机构。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 W...
JobAdder
jobadder.com
**ATS 软件** 专为招聘机构和内部团队打造 - 所有职位、候选人、沟通和任务均通过 JobAdders 用户友好型、可自定义的仪表板进行简化。 JobAdder 是一个完全基于云的系统，为现代用户提供了完全的灵活性，可以通过任何移动设备随时随地进行招聘。 JobAdders 多样化的职位发布功能允许招聘人员将职位广告发布到 200 多个职位委员会和社交媒体平台。
Workstream
workstream.us
Workstream 是领先的小时工人力资源、薪资和招聘平台。其智能技术简化了人力资源任务，使特许经营商和企业主可以快速行动、降低劳动力成本并简化运营——所有这些都在一个地方完成。排名前 50 名的快餐店品牌中有 46 个（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 来雇用、留住团队并为其支付工资。请访问 workstream.us 了解更多信息。
Teamable
teamable.com
招聘的未来，就在今天。 寻找优秀人才并与之互动。无论是被动采购、培育和消息传递，还是推荐，我们都能帮助公司为其团队聘用合适的人才。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款现代、快速、功能齐全的申请人跟踪、招聘 CRM 和人才关系管理解决方案，专为保留猎头机构、猎头公司和专业企业招聘人员而构建。 Crelate 提供繁忙的招聘人员所需的所有功能，例如 Outlook 客户端集成、电子邮件跟踪、灵活的工作流程、候选人门户、移动访问、客户提交等；以及他们期望的入职、培训和服务，我们以合理的价格提供一切。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是顶尖的招聘和人员配备 ATS、CRM 和 VMS，专注于您的成功！ JobDiva 为招聘人员提供无限制的人员配置和招聘解决方案免费培训，包括简历汇总和申请人跟踪。立即申请 JobDiva 的免费演示！
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一个由人工智能驱动的一体化客户关系管理、申请人跟踪系统和人力资源管理平台。 Oorwin 凭借其销售、招聘和人力资源的综合方法为人力资源业务带来了惊人的增长。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
JOIN
join.com
Join.com 是一款免费的人才吸引和申请人跟踪软件，可帮助中小型企业找到合适的人才。 Join 提供了一个简化、协作和直观的工具，可以优化欧洲及其他地区招聘人员的招聘流程。通过 Join，招聘人员可以制作精美且有效的招聘广告，一键在领先的招聘板上进行推广，并集中管理招聘流程。所有这一切都在眨眼之间并且免费！
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力资源管理，factoHR 是一个先进的、以移动为中心的 HCM 平台，可以自动化从招聘到退休的每个人力资源职能。我们的智能平台提供可行的见解，使您能够更快地实现业务目标。加入 3500 多家企业和 260 万员工队伍，其中包括塔塔钢铁 (BSL)、梅赛德斯奔驰、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行业巨头。像他们一样，体验生产力高达 87% 的提升。主要优势： 统一平台：利用我们的无缝集成工具提高生产力。员工敬业度：利用实时情绪分析来保持团队的敬业度。战略增长：实施 OKR 和 KPI 以推动组织成功。资源优化：详细...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 使人才团队能够通过可行的分析、内置最佳实践以及消除附加组件的一体化解决方案来运行世界一流的招聘流程。其影响在于实时可靠的数据、始终如一的优秀候选人和招聘人员体验以及单一事实来源。毫不妥协地整合，无限扩展。整合的一体化解决方案 Ashby 将您的 ATS、CRM、调度和分析整合到一个具有同类最佳功能的可扩展解决方案中。消除附加组件并降低招聘软件成本。培训您的团队仅使用一种工具来实施世界一流的招聘运营流程。强大的招聘分析为您的团队获取实时可靠的数据和可行的见解，以改进工作流程、与利益相关者无缝沟通并大规模推动流程改进。利用 Ashby 分析成为战略数据讲述者、预测招聘能力并跟踪和优化招...
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 招聘软件使忙碌的企业领导者能够集中和现代化他们的招聘方法。用灵活、经济实惠、以人为本的招聘技术取代耗时的手动电子表格和完整的收件箱。实时竞争顶尖人才并聘请优秀人才，以便您可以集中时间发展业务和员工。
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow 是一款集成了现代候选人跟踪软件和招聘 CRM 的软件。 Recruiterflow 内置了诸如用于一键式采购的 chrome 扩展、自动电子邮件序列、招聘板集成和协作等功能，可帮助您端到端地跟踪招聘流程。 Instamojo、Fusioncharts、OLR 等快速发展的公司以及来自 YCombinator 和 500startups 的初创公司使用 Recruiterflow 来寻找优秀人才并简化其招聘流程。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一个申请人跟踪系统和招聘平台，适用于准备实现高增长的中小型公司。这个屡获殊荣的基于云的平台具有极高的协作性，为招聘团队提供简单易用的设计、动态可配置性、自动化工作流程等等。 Comeet 是企业级且功能丰富。非常适合采购、协调、沟通、共享、安排、准备、参与、评估、招聘和报告。
GoHire
gohire.io
GoHire 的一体化人才招聘平台是解决混乱招聘策略的解决方案。告别痛苦的招聘和昂贵的招聘，加入全球 2,500 多家中小企业的行列，使用 GoHire 使招聘步入正轨。借助 GoHire 直观且简化的平台，您的招聘将在几天内更新并运行。完全控制您的招聘渠道；以更少的时间、更少的精力管理工作、候选人和面试。轻松将 GoHire 与您的网站、社交渠道、求职板集成，并为您的企业建立全新的职业页面。您可以自动执行任务，为您的团队成员设置权限，只需单击一下即可将您的职位发布到多个职位委员会，在一个易于使用的仪表板中管理和评估每位候选人，使您能够专注于为不断增长的业务招聘最优秀的人才。通过 14 天免费...
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近 3,000 个组织招聘、培养、认可和留住员工。自 2004 年以来，ClearCompany 的端到端人才管理平台已帮助数千家公司通过在员工旅程的每个阶段赋予员工权力来最大限度地发挥人才。 ClearCompany 集成了数据驱动的最佳实践、专家知情的内容和定制的软件工具来招聘、提升、认可和留住员工，团结人员和流程以实现业务成功。当人力资源部门拥有所需的工具来准确规划、完美执行人员计划并刻意构建文化时，人才最大化就得以实现——这些人才最大化的重要支柱是我们人才管理平台的核心。
100Hires
100hires.com
用户友好的申请人跟踪系统：免费计划、Gmail 和日历集成。更快地吸引、面试和聘用最优秀的候选人。被初创公司、中小企业以及西门子和麦格纳等大公司使用。创建您的简历数据库：简历解析器、csv 导入、重复检测器。发送批量电子邮件活动。安排并进行面试，对面试官进行反馈提醒。看板可视化您的招聘渠道。 Chrome 扩展程序可从 Linkedin、Github 等导入候选人。
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR 是世界上最好的申请人跟踪系统 (ATS) 和招聘软件，受到 4700 多家企业的信赖。 我们的人工智能采购和无缝集成是在仔细分析全球招聘团队面临的痛点和挑战后开发的，可确保您找到适合您组织的完美候选人。 它的一些令人惊奇的功能包括： * 将职位发布到 50 多个合作职位委员会 * AI驱动的候选人评级和推荐 * 自动筛选候选人 * 360度候选人对比视图 * 用于候选导入的 Chrome 扩展 * 数据存储和管理人才库 * 向入围名单发出录取通知书 * 庞大的集成生态系统 * 高级报告和分析 * 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一个全球招聘平台，帮助快速发展的公司寻找、吸引和聘用世界上最优秀的人才。我们的算法根据雇主在国家、地区和时区的具体要求以及尖端工具和解决方案立即将雇主与人才进行匹配，以识别他们的下一次招聘并管理他们的招聘流程。只需定义您理想的候选人资料，然后坐下来，让 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才会被自动邀请申请您的职位，您还可以通过个性化电子邮件与相关人才互动，以提高您的申请率。专为分布式团队设计：将您的招聘支出减少高达 80%，并使用旨在将您的招聘时间减少 72% 的专有工具无缝协作进行招聘。借助 Snaphunt，您可以从超过 400 万求职者的人才库和超过 3 亿名...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
通过专为现代劳动力设计的企业级招聘平台超越申请人跟踪系统 (ATS)。 SmartRecruiters 的人才获取套件提供吸引、选择和雇用优秀人才所需的一切。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一个一体化人力资源平台，可提供最佳员工体验。它是一种集中式解决方案，可简化员工生命周期每个阶段的人力资源流程。我们的使命是帮助企业： - 简化人力资源流程； - 建立高绩效文化； - 使招聘、入职、员工敬业度、时间跟踪、休假管理和绩效评估变得更加容易。 PeopleForce 帮助推动企业向前发展，同时关注人员而不是流程。创造一个充满力量且令人愉快的工作场所。
Harri
harri.com
Harri 是一线员工体验技术的全球领导者。 Harri 平台专为以服务为业务核心的公司而构建，包括人才吸引、劳动力管理、员工敬业度和合规性解决方案。 Harri 使组织能够智能地招聘、留住和管理最优秀的人才，以运营和改进其业务。该公司为全球 55,000 多家餐厅和酒店以及 400 万名酒店员工提供服务，零售和医疗保健领域不断增长。 Harri 专注于改善一线团队员工体验的使命，与许多世界顶级酒店品牌建立了合作关系。 Harri 迎来了像 Raising Cane's Chicken Fingers 这样的知名客户，并为美国的 Subway 和英国的 McDonald's 推出了全系统实施。...
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最强大、最完整的招聘软件，专为想要掌握最新人力资源知识的招聘人员而设计。自 2013 年进入市场以来，拥有 300 多家客户和 3,400 多名招聘人员，Talent Clue 已成为他们不可或缺的工作工具。自动化整个选择过程。通过我们广泛的 Multiposter 创造有吸引力的工作机会并扩大宣传范围。直观地管理流程并创建由详细报告支持的统一人才库。
Eddy
eddy.com
对于电子表格已无法满足需求的小型企业来说，Eddy 是理想的一体化人力资源和薪资平台。它提供了您所需的关键功能，而没有大型系统的复杂性和开销，让您有机会通过将多种工具组合成对您的业务有意义的工具来简化您的生活。与 Eddy 一起节省时间和金钱。雇用、入职、管理和支付员工工资——所有这些都在一个简单的系统中进行。
RecRight
recright.com
RecRight 通过直观、一体化的视频招聘工具将招聘带入 21 世纪。您可以在招聘工具中宣布空缺职位、接收申请并对候选人进行评分。录制的视频面试使您有可能看到申请背后的人员并雇用点击的人。毕竟，招聘是关于人际互动的，而不是笔、纸和不露面的申请。
Built for Teams
builtforteams.com
为您打造的人力资源软件。直观、强大的工具旨在帮助您规划、雇用、管理和留住员工。
CATS
catsone.com
CATS 帮助来自世界各地的数千家公司满足其招聘需求。从个人招聘商店到财富 500 强企业，我们的客户依靠我们来帮助他们成长。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免费 ATS 之一，通过有效的协作、简历解析器以及简单的面试安排和提醒，帮助您更快地挑选顶尖人才。