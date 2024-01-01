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随着越来越多的企业依靠人工智能模型来提高影响力和利润，管理、监控和优化这些模型的现实行为的需求也在增长。 Superwise.ai 是一家监控并确保生产中人工智能模型健康状况的公司。 Superwise.ai 已被顶级组织使用，每天监控数百万个预测，以消除这些模型的黑盒性质带来的风险：错误的决策、不必要的偏差和合规问题。他们的人工智能保证解决方案是所有利益相关者的真相来源之一，并为数据科学和运营团队提供正确的见解，通过变得更加独立、敏捷并增强对模型运营的信心来扩展人工智能的使用。 已实施的用例包括客户终身价值 (CLV) 预测、欺诈检测、潜在客户评分、承保、信用风险等。 superwise 因其创新技术和方法而受到认可，最近被 Gartner 评为 2020 年企业 AI 治理领域的酷供应商。
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