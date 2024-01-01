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Arthur 是一家人工智能表演公司。 我们帮助数据科学家、产品所有者和商业领袖加速表格、NLP 和计算机视觉模型操作，以优化准确性、可解释性和公平性。 * 准确性：跟踪模型性能以检测数据漂移并做出反应，并提高模型准确性以获得更好的业务成果。 * 可解释性：利用 Arthur 的可解释性和透明度 API 建立信任、确保合规性并推动更具可操作性的机器学习结果 * 公平性：主动监控偏差，根据自定义偏差指标跟踪模型结果，并提高模型的公平性。 * Arthur 以研究为主导的产品开发方法推动了计算机视觉、NLP、偏见缓解和其他关键领域的独特能力。
目录:
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