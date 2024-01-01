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OctoAI 提供用于运行、调整和扩展生成式 AI 应用程序的基础设施。 OctoAI 让模型为您服务，而不是相反。开发人员可以轻松访问高效的人工智能基础设施，这样他们就可以运行他们选择的模型，针对特定用例进行调整，并无缝地从开发扩展到生产。凭借市场上最快的基础模型（包括 Llama-2、Stable Diffusion 和 SDXL）、集成定制解决方案以及世界一流的 ML 系统，开发人员可以专注于构建让客户惊叹的应用程序，而无需成为 AI 基础设施专家。 该公司得到领先风险投资公司的支持，总部位于华盛顿州西雅图。 OctoAI 由创建者 Apache TVM 创立并领导，Apache TVM 是一个用于模型性能和可移植性的开源 ML 堆栈。
目录:
Software Development
MLOps Platforms

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