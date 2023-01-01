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Supernormal 可以帮助您轻松创建令人惊叹的会议记录。 超常AI自动转录并撰写Google Meet的会议记录。 每次会议节省五到十分钟。可立即共享至 Google Drive、Notion、Quip、Slack、Hubspot、Salesforce 等。

网站： supernormal.com

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