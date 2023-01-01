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SalesBoss 是一款一体化销售、营销、通信和自动化软件平台，适用于各行业的本地企业，包括家庭服务、零售、汽车、房地产、专业服务等。 SalesBoss 将销售、营销、短信、电子邮件、电话、日历、网络聊天、收件箱、管道、评论、付款、网站、渠道和自动化的功能结合在一个人工智能驱动的解决方案中。从潜在客户捕获和培育到交易完成和客户保留，Salesboss 可帮助您在一个易于使用的平台上管理整个销售渠道。此外，其内置的自动化功能通过自动执行重复任务来节省时间并提高效率。本地企业可以组织数据、产生更多潜在客户、创建强大的渠道并更快地完成更多交易。

网站： salesboss.ai

免责声明：WebCatalog 与“SalesBoss”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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