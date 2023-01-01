500apps 的 CRM.io 是一款先进的 CRM 软件，可通过最好的基于云的客户关系管理软件来推动更多销售并更快地发展您的业务。每位用户只需 14.99 美元即可访问 50 个应用程序 功能： 1. 潜在客户管理：潜在客户管理软件可以在一个中心位置添加和管理所有潜在客户。使用一流的联系人管理功能轻松管理客户信息并培养客户关系。以更少的工作完成更多交易。 2. 联系人管理软件：CRM.io 的联系人管理软件可以从一个中心位置管理客户信息并发展更牢固的客户关系。 3. 账户管理软件：智能账户管理软件了解客户的业务需求，并通过对销售活动中关键客户的战略视角赢得更多交易。 4. 交易管理：交易管理软件可以跟踪、管理并随着业务的增长赢得更多交易。 5. 销售自动化软件：销售自动化软件适合成长型企业轻松实现复杂销售流程的自动化。智能、强大的销售自动化，通过在几分钟内自动化您的销售和业务工作流程，节省时间、简化您的销售流程并扩展您的业务。 CRM.io 的独特卖点：一体化销售软件 - 在一个地方管理潜在客户、联系人、交易、文档、电子签名、邮件软件等。首先访问 4.5 亿潜在客户数据库。强大的自动化 - 针对交易渠道阶段变化、新潜在客户、新联系人等运行预定义的工作流程。使用可视化拖放设计器进行构建。集成和小部件 - 将 CRM.io 连接到电子邮件、电话提供商、计费、帮助台软件、社交套件等 关于 500apps：500apps 是一个提供包含 50 个应用程序的一体化业务套件的平台，其目标是帮助企业像财富500强企业一样发展。

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