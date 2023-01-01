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增长最快的公司没有几个月的时间来实施 CRM 软件。这就是我们创建 Upsales 的原因。快速交付能够创造卓越成果的产品。 Upsales 拥有超过 1800 家客户，已发展成为增长最快的 B2B 销售和营销平台。我们帮助您寻找新的潜在客户、赢得更多交易并发展现有客户。主要功能： - 发现追加销售机会 - 知道何时何地完成交易 - 通过智能行动计划进行销售 - 获取基于人工智能的潜在客户推荐 - 利用企业家族树中的联系 - 以基于人工智能的准确性设置数据驱动的目标 - 构建董事会级联系人 - 创建表单、模板和营销自动化工作流程 - 使用我们强大的商业智能工具掌握您的见解

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