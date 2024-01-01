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Planr 是一种企业 SAAS 解决方案，使用先进的人工智能来预测收入和销售业绩，揭露隐藏的障碍，帮助您和您的团队加速销售增长。 Planr 可让您即时获得针对未来目标的预测收入的公正、智能的视图，准确度高达 96%。 Planr 的 AI 支持工具可供首席执行官、投资者和领导团队使用，它可以为您的数据提供公正、科学的视图，并以 96% 的准确度预测您的 NTM 收入。 Planr 类别包括：企业绩效管理、薪酬管理、营销分析、销售和运营规划、销售绩效管理和劳动力管理。

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