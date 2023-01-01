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Rolldog 是一种客户关系管理 (CRM) 解决方案，将销售支持的优势全部集于一身。 Rolldog 帮助企业管理客户关系，同时主动跟踪和评分潜在客户和机会，以帮助增加收入、提高销售和营销效率。 Rolldog 还提供一套与 CRM 相关的解决方案，包括潜在客户和机会管理模块，旨在帮助已经运行 CRM 的公司大幅改进其资格、管理、评分和关闭机会的方式 - 所有这些都可以针对每个客户进行专门配置业务和他们的需求。 Rolldog 能够帮助筛选和管理从“领先到结束”的机会，这才是真正让我们与众不同的地方。

网站： rolldog.com

免责声明：WebCatalog 与“Rolldog CRM”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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