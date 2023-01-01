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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

市场上功能最丰富、价格最实惠的商业软件！ TekMatix 是您的 CRM、网站、博客、渠道、课程和会员平台、电子邮件营销、预约、社交媒体收件箱管理器、销售渠道、联盟计划管理器、社交媒体调度程序等等！ 告别技术混乱和无休止的技术订阅，立即在 TekMatix 上免费试用。

网站： tekmatix.com

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