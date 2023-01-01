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Recruiterflow 是一款集成了现代候选人跟踪软件和招聘 CRM 的软件。 Recruiterflow 内置了诸如用于一键式采购的 chrome 扩展、自动电子邮件序列、招聘板集成和协作等功能，可帮助您端到端地跟踪招聘流程。 Instamojo、Fusioncharts、OLR 等快速发展的公司以及来自 YCombinator 和 500startups 的初创公司使用 Recruiterflow 来寻找优秀人才并简化其招聘流程。

网站： recruiterflow.com

免责声明：WebCatalog 与“Recruiterflow”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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