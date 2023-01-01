WebCatalog
TopFunnel

TopFunnel

app.topfunnel.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“TopFunnel”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

一键找到并吸引合适的人才。一流的数据、工作流程和消息传递意味着您的宣传能够传达给人们并引起共鸣。利用 TopFunnel CRM 扩大规模并培养人才。或者使用 Stream Slots 连夜启动采购。查看所有候选人关系，无论他们来自何处。了解 Teamable 的介绍或安排 Clara 的采访。在单一、统一的平台中跟踪数据。

网站： topfunnel.com

免责声明：WebCatalog 与“TopFunnel”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Teamable

Teamable

app.teamable.com

Smart Recruit Online

Smart Recruit Online

app.smartrecruitonline.com

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

iintegra

iintegra

ats.iintegra.com

Hello Talent

Hello Talent

app.hellotalent.com

Litebulb

Litebulb

app.litebulb.io

TalentLyft

TalentLyft

accounts.talentlyft.com

webCRM

webCRM

app.webcrm.com

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Loxo

Loxo

loxo.co

teamzy

teamzy

app.teamzy.com

Traxit

Traxit

app.traxit.io

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策