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TalentRecruit 是一款人工智能驱动的申请人跟踪系统 (ATS) 和招聘软件，旨在简化中小型企业和企业的招聘流程。 该系统使招聘人员能够有效地找到、聘用和聘用最优秀的人才。 TalentRecruit 提供 24x7 虚拟招聘助手 ERIKA 等功能，它采用机器学习算法，根据候选人数据分析寻找最匹配的候选人。 它还包括多渠道采购，有助于发现最优秀的人才，以及有效的预筛选和评估功能，以实现高效的招聘流程。 值得注意的是，TalentRecruit 的 ATS 软件使用人工智能构建强大的候选人搜寻平台，支持职业网站、工作委员会连接和员工推荐等元素。 招聘经理门户提供候选人信息、申请更新、个人资料反馈、工作和聘用批准等的整体视图。 报价管理功能有助于以最短的时滞获取顶尖人才。除此之外，TalentRecruit 还提供入职工具、创建品牌职业网站、自动化校园招聘以及用于完全控制招聘 KPI 的指标分析。 它还注重培养招聘平台的多样性、包容性和灵活性。

网站： talentrecruit.com

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