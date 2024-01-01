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NoSky 由 AWS 提供支持，是一款具有集中管理、监控和报告功能的全集成云备份解决方案。 在数据不断面临来自黑客、病毒、腐败和勒索软件等邪恶恶棍的威胁的世界中，NoSky 成为保护您宝贵信息的终极超级英雄。凭借由尖端技术驱动的超能力，NoSky 屹立不倒，成为您的数据塔和城堡的守护者，确保它们不受邪恶势力的影响。 * 安全盾牌：NoSky 坚不可摧的盾牌可以保护您的数据免受无情黑客的攻击，使他们无法抵御其强大的防御。 * 病毒消灭能力：NoSky 配备了最新的防病毒功能，可以消灭病毒并让您的数据堡垒免受任何恶意入侵。 * 腐败粉碎者：NoSky 以坚定不移的决心打击腐败，恢复和保护您宝贵数据的完整性。 * 勒索软件驱除器：再也不会屈服于勒索软件的要求！ NoSky 勇敢地与勒索软件作斗争，确保您的数据处于锁定状态，远离恶意勒索者。 * 超快速恢复：面对任何数据灾难，NoSky 以闪电般的速度突袭恢复您的信息，确保最短的停机时间和超级英雄级的效率。 * 用户友好的超级套装：NoSky 的用户友好界面设计得像超级英雄的套装一样直观，让您轻松导航并轻松管理数据塔。 * 备份堡垒：NoSky 坚不可摧的云备份堡垒可确保您的数据安全存储，无论出现什么挑战，都可以在需要时随时恢复。 使用 NoSky 作为您的终极数据超级英雄，您可以放心，您的数据塔受到保护，同时您可以专注于自己的英雄事业。拥抱 NoSky 的力量并在您的数据基础设施中释放超级英雄！
目录:
Productivity
在线备份软件

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