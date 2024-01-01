Muvi 是一家领先的流媒体解决方案公司，拥有十多年的专业知识，提供各种基于 SaaS 的产品，专为点播和直播需求量身定制。 凭借 Muvi One、Muvi Live、Muvi Flex 和 Muvi Playout 等产品，以及 Muvi Player SDK 和 Alie，它为内容流、存储、分发和货币化提供端到端解决方案。 Muvi 的使命是为各种规模的企业提供灵活、安全和可定制的流媒体平台，彻底改变全球内容交付。凭借对创新坚定不移的承诺，Muvi 旨在树立行业基准，并成为企业进入数字流媒体领域的首选。

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