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网站：getlisten2it.com

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Listen2It 在几秒钟内自动生成文本内容的音频版本。用户可以从 75 种不同语言的 600 多种逼真的文本到语音中进行选择，为他们的品牌赋予独特的声音。此外，listen2It 还为用户提供了完全控制权，可自定义音调、速度、音调等高级控制，创建数百万种语音组合。它还提供了一个预构建的音频播放器，具有可定制的设计、颜色和按钮，以匹配品牌。只需将代码嵌入网站或激活内容管理系统中的插件即可轻松集成。超级功能列表还没有结束。用户还可以收集关键见解和分析，以了解他们的音频表现如何，这有助于他们优化音频内容并吸引更多观众。”
目录:
Music & Audio
文字转语音软件

网站： getlisten2it.com

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