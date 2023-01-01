Isetan Singapore

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新加坡伊势丹于 1970 年注册成立，并于 1981 年成为上市公司。作为新加坡第一家日本百货公司，我们目前在新加坡拥有 3 家伊势丹百货公司。 通过我们的应用程序，在 Isetan Scotts、Isetan Serangoon Central、Isetan Tampines 和 Isetan Online Store 体验无缝的线上和线下购物体验。

网站： isetan.com.sg

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