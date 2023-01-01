Lazada Singapore

Lazada 新加坡在线购物 ♥ 消费电子产品、家居与生活、电视、健康与美容等。 ✪ 轻松购物 ✈ 快速交货。现在去购物！ Lazada集团是一家主要专注于电子商务的新加坡跨国科技公司。该公司由 Maximilian Bittner 于 2012 年在 Rocket Internet 的支持下创立，2016 年被阿里巴巴集团收购后，目前归阿里巴巴集团所有。2014 年，Lazada 集团在多个国家运营网站，并通过多轮投资筹集了约 6.47 亿美元。投资者包括乐购 (Tesco)、淡马锡控股 (Temasek Holdings)、Summit Partners、摩根大通 (JPMorgan Chase)、Investment AB Kinnevik 和 Rocket Internet。 2019年9月，Lazada声称自己是东南亚顶级电商平台，每年活跃买家超过5000万。

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