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Marshalls 是 TJX 公司旗下的美国折扣百货连锁店。 Marshalls 在美国拥有 1,000 多家商店，其中包括名为 Marshalls Mega Store 的大型商店，覆盖 42 个州和波多黎各，在加拿大拥有 61 家商店。 Marshalls 于 2011 年 3 月首次进军加拿大。

网站： marshalls.com

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