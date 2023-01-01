El Corte Inglés S.A.总部位于马德里，是欧洲最大、全球排名第三的百货公司集团。 El Corte Inglés 是西班牙仅存的百货连锁店。 El Corte Inglés 自 1998 年以来一直是国际百货商店协会的成员。

网站： elcorteingles.es

免责声明：WebCatalog 与“El Corte Inglés”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。