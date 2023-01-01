WebCatalog
El Corte Inglés

El Corte Inglés

elcorteingles.es

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“El Corte Inglés”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

El Corte Inglés S.A.总部位于马德里，是欧洲最大、全球排名第三的百货公司集团。 El Corte Inglés 是西班牙仅存的百货连锁店。 El Corte Inglés 自 1998 年以来一直是国际百货商店协会的成员。

网站： elcorteingles.es

免责声明：WebCatalog 与“El Corte Inglés”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Kohl's

Kohl's

kohls.com

Macy's

Macy's

macys.com

Lidl Eesti

Lidl Eesti

lidl.ee

Copa Airlines

Copa Airlines

copaair.com

Marshalls

Marshalls

marshalls.com

Lidl Slovenija

Lidl Slovenija

lidl.si

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

flytap.com

Aldo

Aldo

aldoshoes.com

El Universo

El Universo

eluniverso.com

Avianca

Avianca

avianca.com

Lidl Malta

Lidl Malta

lidl.com.mt

Bentley

Bentley

bentleymotors.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策